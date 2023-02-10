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Сегодня, 10:30

Эльмир Набиуллин покинул «Нижний Новгород»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Эльмир Набиуллин покинул «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба клуба.

«Эльмир Набиуллин завершил выступления за ФК «Нижний Новгород». Клуб благодарит Эльмира за проделанную работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении нижегородского клуба.

Ранее стало известно, что приобрести Набиуллина помимо тульского «Арсенала» предложили казанскому «Рубину» и московскому «Торпедо».

Его контракт с нижегородским клубом был рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне защитник провел 12 матчей.

Источник: https://t.me/fcnn52/5392
Эльмир Набиуллин
ФК Нижний Новгород
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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