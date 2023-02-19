«Торпедо» объявило об аренде бразильского полузащитника Джаджея

«Торпедо» объявило об аренде бразильского атакующего полузащитника Джаджея.

21-летний футболист будет выступать за московский клуб по арендному соглашению с клубом «Атлетико Паранаэнсе».

В сезоне-2023 Джаджей сыграл за бразильский клуб 4 матча и забил один гол.