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Сегодня, 17:48

В «Нижнем Новгороде» подтвердили переход Яковлева из ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Владислав Яковлев.
Фото ФК ЦСКА

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о переходе в клуб нападающего ЦСКА Владислава Яковлева на правах аренды.

«Да, Владислав Яковлев переходит в «Нижний Новгород». Переговоры с ЦСКА уже прошли, именно поэтому Яковлев не поехал с ними на сборы. Аренда будет рассчитана до конца года. Есть ли опция выкупа? Да, она есть. Мы футболистов без опции выкупа в аренду не берем», — сказал Кудряшов «СЭ».

20-летний Владислав Яковлев сыграл в 14 матчах за основной состав ЦСКА. На счету игрока 1 гол и 1 голевая передача.

Ранее в ЦСКА из «Нижнего Новгорода» перешел 21-летний защитник Илья Агапов.

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ФК Нижний Новгород
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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