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Сегодня, 21:10

«Интернасьонал» выкупил Вандерсона у «Краснодара»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бразильский «Интернасьонал» активировал опцию выкупа полузащитника Вандерсона Масиэла, сообщает пресс-служба российского клуба.

В настоящий момент все формальности между клубами урегулированы. За свою нынешнюю команду хавбек выступает с марта на правах аренды.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб заплатит за 28-летнего игрока 4,5 миллиона евро, которые будут выплачены шестью полугодовыми платежами по 750 тысяч евро.

Вандерсон перешел в «Краснодар» летом 2017 года из «Зальцбурга». Во всех турнирах он провел за основную команду «быков» 130 матчей, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач.

Источник: https://t.me/fckrasnodar/2359
Вандерсон ду Карму (Вандерсон)
РПЛ
ФК Интернасьонал
ФК Краснодар
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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Илья Кутепов

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 6 1 2
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