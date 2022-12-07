«Локомотив» объявил, что Педро Габриэл на правах аренды перейдет в «Сан-Паулу»
Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл на правах аренды перейдет в бразильский «Сан-Паулу» с 1 января 2023 года.
10.12.2022 | Англия — Франция
Как сообщает пресс-служба клуба, длительность аренды составляет один год.
23-летний футболист выступает в московском клубе с сентября 2022 года. В активе форварда 9 матчей во всех турнирах, 4 гола и 1 результативная передача.
Источник: ФК «Локомотив»
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