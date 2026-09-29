Пруцев: «Смеялись, что я, Головин и Умяров — это будущее трио «Спартака»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Данил Пруцев поделился мнением о возможном переходе футболиста «Монако» Александра Головина в стан красно-белых.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» заинтересован в подписании 30-летнего полузащитника монегасков.

«Смеялись. Я, Саша [Головин] и Наиль Умяров. Говорили про себя, что это будущее трио «Спартака». А по-серьезному насчет перехода, правда это все или нет, у него не спрашивал. В новостях слышали, подкалывали его.

Хотел бы я, чтобы Головин перешел в «Спартак»? Это Саше решать. Но такому игроку, такого уровня я был бы рад. Может, он действительно захочет вернуться в Россию. Может, правда перейдет в «Спартак». Был бы рад видеть его в команде, да», — приводит слова Пруцева «Комсомольская правда».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В сезоне-2026/27 российский полузащитник отдал 2 результативные передачи в 5 матчах французской Лиги-1.

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