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Пруцев: «Смеялись, что я, Головин и Умяров — это будущее трио «Спартака»

Сергей Филин

Полузащитник «Спартака» и сборной России Данил Пруцев поделился мнением о возможном переходе футболиста «Монако» Александра Головина в стан красно-белых.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» заинтересован в подписании 30-летнего полузащитника монегасков.

«Смеялись. Я, Саша [Головин] и Наиль Умяров. Говорили про себя, что это будущее трио «Спартака». А по-серьезному насчет перехода, правда это все или нет, у него не спрашивал. В новостях слышали, подкалывали его.

Хотел бы я, чтобы Головин перешел в «Спартак»? Это Саше решать. Но такому игроку, такого уровня я был бы рад. Может, он действительно захочет вернуться в Россию. Может, правда перейдет в «Спартак». Был бы рад видеть его в команде, да», — приводит слова Пруцева «Комсомольская правда».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В сезоне-2026/27 российский полузащитник отдал 2 результативные передачи в 5 матчах французской Лиги-1.

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Источник: «Комсомольская правда»
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Александр Головин
Данил Пруцев
Футбол
РПЛ
ФК Монако
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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