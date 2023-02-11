«Химки» подписали бывшего игрока молодежной сборной Португалии

27-летний полузащитник Жаниу Бикел пополнил состав «Химок», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее футболист выступал в чемпионате Нидерландов за «Херенвен» и «НЕК», чемпионате Болгарии за софийский ЦСКА, профессиональной футбольной лиге США и Канады за «Ванкувер Уайткэпс» и чемпионате Италии за «Виченцу».

В активе Жаниу восемь матчей в составе молодежной сборной Португалии и два матча за сборную Гвинеи-Бисау.