«Зенит» объявил об уходе защитника Ильи Скроботова

Защитник Илья Скроботов покидает «Зенит», сообщает пресс-служба клуба.

Срок действия соглашения между игроком и сине-бело-голубыми подошел к концу.

22-летний Скроботов начинал играть в футбол в СДЮШОР «Царское Село». Он присоединился к «Зениту» перед началом сезона-2017/18 и поначалу выступал за молодежную команду.

Зимой 2018 года Скроботов впервые был приглашен на тренировочные сборы, а весной этого же года дебютировал в основном составе. Первый гол в составе «Зенита» защитник забил 18 апреля 2018 года в игре против «Динамо» (2:1), принеся победу команде на 94-й минуте встречи.

В сезоне-2022/23 второй лиги Скроботов принял участие в 12 матчах за «Зенит-2» и забил один гол.