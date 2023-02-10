Защитник «Нижнего Новгорода» Пенчиков перешел в «Актобе»
Защитник «Нижнего Новгорода» Даниил Пенчиков продолжит свою карьеру в ФК «Актобе», сообщает пресс-служба российской команды.
Нижегородцы договорились о переходе Пенчикова в казахстанский клуб на правах аренды до конца ноября 2023 года.
«Мы желаем нашему защитнику хорошей игры и успехов в составе «Актобе», — говорится в заявлении клуба.
В текущем сезоне 24-летний Пенчиков провел 4 матча в РПЛ и 4 — в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.
Источник: https://t.me/fcnn52/5393
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