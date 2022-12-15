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«Крылья Советов» хотят выкупить Бабкина у «Локомотива»

Виктория Кравченко
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«Крылья Советов» планирует активировать опцию выкупа полузащитника Сергея Бабкина у московского «Локомотива», сообщает «РБ Спорт». Сейчас футболист играет в самарском клубе в аренде.

По данным источника, «Крылья» довольны работой хавбека. В его контракте прописана опция первоочередного выкупа Бабкина. Руководство планирует воспользоваться ее и сохранить игрока в команде. На каких условиях будет оформлен выкуп, пока не сообщается.

Бабкин играл за «Локомотив» с 2019 года и провел за основную команду 20 матчей. В «Крыльях» он провел 12 матчей в этом сезоне РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kry-l-ya-sovetov-planiruyut-vy-kupit-babkina-u-lokomotiva/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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