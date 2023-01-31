ЦСКА объявил о переходе Гайча в «Верону» на правах аренды с правом выкупа

ЦСКА объявил о переходе нападающего Адольфо Гайча в «Верону».

23-летний аргентинец проведет остаток сезона-2022/23 в итальянской команде на правах аренды, при этом у клуба будет право выкупа футболиста.

Перед уходом в «Верону» Гайч продлил контракт с ЦСКА, теперь он действует до конца декабря 2025 года.

В сезоне-2022/23 Гайч провел 11 матчей за ЦСКА во всех турнирах, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.

«Верона» занимает 18-е место в турнирной таблице серии А с 13 очками в 20 матчах.