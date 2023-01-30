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Сегодня, 15:58

Нападающий «Торпедо» ушел на правах аренды в клуб из Израиля

Иван Шитик
Корреспондент
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Вторую часть сезона нападающий «Торпедо» Марк Коста проведет в клубе «Маккаби Бней-Рейне», сообщает пресс-служба московской команды.

Клубы договорились об аренде с опцией продления контракта еще на сезон.

Коста стал игроком «Торпедо» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне РПЛ 26-летний нападающий провел за московский клуб 4 матча и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

ФК Торпедо (Москва)
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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Ростов – Локомотив
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5.03 14:00
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Зенит

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Спартак

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Краснодар

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