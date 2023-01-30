Нападающий «Торпедо» ушел на правах аренды в клуб из Израиля

Вторую часть сезона нападающий «Торпедо» Марк Коста проведет в клубе «Маккаби Бней-Рейне», сообщает пресс-служба московской команды.

Клубы договорились об аренде с опцией продления контракта еще на сезон.

Коста стал игроком «Торпедо» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне РПЛ 26-летний нападающий провел за московский клуб 4 матча и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.