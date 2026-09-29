Глушенков считает Соболева лучшим игроком РПЛ: «Потому что он просто Саша. Плохой Саша»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков назвал одноклубника Александра Соболева лучшим игроком РПЛ на данный момент.

27-летний футболист не назвал себя, так как считает, что его должны оценивать другие.

«Кто после ухода Батракова лучший игрок в РПЛ сейчас? Соболев. Потому что он просто Саша. Плохой Саша», — приводит matchtv.ru слова Глушенкова.

На уточняющий вопрос, сильнейший ли Соболев нападающий в России, полузащитник ответил: «Откройте список бомбардиров и посмотрите. Сильнейший тот, кто забивает. Вот и все».

Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года. В сезоне-2026/27 29-летний форвард провел 12 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 3 результативные передачи.

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