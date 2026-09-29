В «Локомотиве» подтвердили, что Галактионов вернулся в расположение клуба

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива», главный тренер Михаил Галактионов вернулся к работе с командой после отъезда по семейным обстоятельствам.

Ранее во вторник об этом написал журналист Анар Ибрагимов.

21 сентября стало известно о смерти отца 42-летнего главного тренера железнодорожников.

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