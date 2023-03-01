Быстров — о молодежи: «Не вижу, что, у каждого утром мяч лежит рядом на кровати, а не телочки с кальяном»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как молодым российским футболистами пробиваться в основной состав команды РПЛ.

«Это проблемы Тавареша и Дуарте, что они сидят или чьи? Это то же самое, что про наших молодых говорить. Вы доказывайте на тренировке, выходите. Вы видите, что Малком и Клаудиньо лучше вас, тогда не вылезайте с этого поля, тренируйтесь 24 часа. Не надо рассказывать, что у вас ноги болят. Как вы хотите их отыгрывать тогда. Только через работу. Если вы в чем-то им уступаете технически, надо же компенсировать. Сделать это можно только физически. Когда ты хорошо готов, ты все равно делаешь намного больше. Я не вижу, чтобы молодые футболисты профессионально относились к себе. Не вижу, что они с утра встают, у каждого мяч лежит рядом на кровати, а не телочки с кальяном», — сказал Быстров «СЭ».

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша. Контракт с молодым парагвайцем подписан до 2027 года, у Тавареша — до 2026 с опцией продления на год.