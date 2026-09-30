Газизов оценил судейство в этом сезоне: «Положительная динамика, но есть мелкие ошибки»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился с «СЭ» впечатлениями о судействе в сезоне-2026/27.

«Положительная динамика в этом сезоне есть, но не хотелось бы сейчас много говорить о судействе. Оценку лучше давать уже по итогам сезона, но сдвиги есть. Какие-то мелкие ошибки есть, но это часть футбола. Никуда не деться от этого», — сказал Газизов «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» с 12 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. 10 октября бело-голубые на выезде сыграют с «Оренбургом» в 10-м туре РПЛ.

Кирилл Радченко

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