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«Факел» арендовал алжирских полузащитников Рабеи и Брахими

Мария Гусева
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Алжирские полузащитники Реда Рабеи и Мохамед Брахими перешли в «Факел» на правах аренды из болгарского «Ботева», сообщила пресс-служба воронежского клуба. Срок соглашения с обоими игроками рассчитан до конца сезона-2022/23.

28-летний Рабеи — центральный полузащитник, который был одним из ключевых игроков «Ботева». За два года в болгарском клубе сыграл 58 матчей, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи. Также выступал за датский «Фремад Амагер» и французский «Амьен».

24-летний Брахими в текущем сезоне сделал 6 результативных передач в 19 матчах за «Ботев» во всех турнирах. Также выступал за болгарские «Царско Село», «Нефтохимик», «Пирин».

«Факел» занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

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ФК Факел (Воронеж)
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8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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