Суд запретил 13 фанатам «Спартака» посещать матчи за пронос гранаты на стадион

Тушинский районный суд Москвы запретил 13 болельщикам «Спартака» посещать спортивные соревнования на срок от шести месяцев до одного года.

«Тушинский районный суд города Москвы назначил административные наказания 13 футбольным болельщикам по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Нарушителям порядка назначены наказания в виде административных штрафов в размере 3 тысяч рублей с запретом на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от шести месяцев до одного года», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

Нарушения произошли 5 и 9 августа на «Лукойл Арене». По данным суда, болельщики находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, скрывали лица черными масками и пронесли на стадион страйкбольную гранату.

5 августа «Спартак» победил «Оренбург» (5:1) в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. 9 августа красно-белые уступили «Краснодару» (1:2) в 3-м туре РПЛ.