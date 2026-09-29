Глушенков: «Провести всю карьеру в «Зените»? Можно было бы. Почему нет»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оценил перспективу провести всю карьеру в питерской команде.

Футболист выступает за сине-бело-голубых с 2024 года. Ранее он также играл за «Чертаново», «Крылья Советов», «Локомотив», «Спартак» и «Химки».

«Готов ли всю карьеру провести в «Зените»? Если получится, то можно было бы. Почему нет. Как вижу свою дальнейшую карьеру? Как-то хорошо, ха-ха. Пусть идет так, как идет. Смысл загадывать? Например, я тебе скажу, что хочу уехать в топ-5 и не уеду. Что изменится? Ничего. Вот и все. Как пойдет, так и будет. Сейчас вроде все нормально идет, пока что», — приводит matchtv.ru слова Глушенкова.

В сезоне-2026/27 27-летний полузащитник провел за «Зенит» 10 матчей во всех турнирах, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами.

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