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Полузащитник Максим Глушенков ответил, готов ли провести всю карьеру в «Зените»

Глушенков: «Провести всю карьеру в «Зените»? Можно было бы. Почему нет»

Алина Савинова

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оценил перспективу провести всю карьеру в питерской команде.

Футболист выступает за сине-бело-голубых с 2024 года. Ранее он также играл за «Чертаново», «Крылья Советов», «Локомотив», «Спартак» и «Химки».

«Готов ли всю карьеру провести в «Зените»? Если получится, то можно было бы. Почему нет. Как вижу свою дальнейшую карьеру? Как-то хорошо, ха-ха. Пусть идет так, как идет. Смысл загадывать? Например, я тебе скажу, что хочу уехать в топ-5 и не уеду. Что изменится? Ничего. Вот и все. Как пойдет, так и будет. Сейчас вроде все нормально идет, пока что», — приводит matchtv.ru слова Глушенкова.

В сезоне-2026/27 27-летний полузащитник провел за «Зенит» 10 матчей во всех турнирах, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами.

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Источник: matchtv.ru
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РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев
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 7
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Максим Глушенков

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 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
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 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков
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Крылья Советов

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И К Ж
Георгий Мелкадзе
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