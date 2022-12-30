Лантратов подписал с «Локомотивом» контракт на 3,5 года

Вратарь «Химок» Илья Лантратов подписал контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба железнодорожников. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Голкипер будет выступать под номером 22.

В этом сезоне 27-летний вратарь провел за «Химки» 14 матчей, пропустил 25 голов и отстоял три матча на ноль.

Ранее «СЭ» сообщал, что ряд ведущих футболистов подмосковной команды намерены покинуть клуб из-за финансовых разногласий с руководством.