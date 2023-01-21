«Ахмат» объявил о переходе нападающего Гбамбле
Нападающий Нене Гбамбле перешел в «Ахмат», сообщает официальный Telegram-канал грозненского клуба 21 января. Контракт с 20-летним футболистом из Кот-д'Ивуара рассчитан на три с половиной года.
Гбамбле прибыл в расположение клуба на сборах, прошел медицинский осмотр и приступил к работе.
Последним клубом вингера был словенский «Целе», за который он выступал до 15 января. В текущем сезоне он провел 16 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Источник: https://t.me/akhmatgrozny/2352
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|36
|
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
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|1
|8
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|25
|
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|7
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|25
|
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|17
|7
|4
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|5
|5
|7
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|
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|5
|4
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|
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|1
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|
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|3
|4
|10
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|13
|
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|17
|3
|3
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
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