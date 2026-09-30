Каманцев: «Масштабы выявленной коррупции в судейской среде оказались существенно шире»

Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев рассказал о причинах масштабного обновления судейского корпуса в сезоне-2025/26.

«Масштабы выявленной коррупции в судейской среде оказались существенно шире того, что до этого выявляли корпоративные механизмы РФС. В числе вовлеченных оказались и перспективные молодые судьи, и опытные качественные арбитры, и специалисты ВАР. Это потребовало срочного обновления корпуса зимой 2025/26 года.

Такая ситуация неизбежно имеет цену. В РПЛ экстренно пришлось привлекать большое количество новичков и использовать судей, которые еще не полностью соответствовали требованиям высшего уровня. Следственные действия также создавали нервозность. Поэтому снижение качества в отдельных отрезках сезона было объективным последствием резкой кадровой перестройки», — цитируют Каманцева «Ведомости».

По словам Каманцева, с начала 2025 года по май 2026-го в РПЛ появились 14 новых судей, их средний возраст составил 33 года. За этот период они обслужили 130 матчей — 30,7 процента от общего количества игр.

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