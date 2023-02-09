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«Химки» объявили о подписании нападающего Маркоса Гильерме

Мария Гусева
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«Химки» на официальном сайте сообщили о подписании контракта с форвардом Маркосом Гильерме. Срок соглашения с 27-летним бразильцем рассчитан на 1,5 года.

«Футбольный клуб «Химки» приветствует Маркоса и желает успешной игры за красно-черных», — говорится в сообщении.

Ранее футболист выступал за «Атлетико Паранаэнсе», «Сан-Паулу», саудовский «Аль-Вахда», «Интернасьонал», «Сантос» и загребское «Динамо». В его активе 15 матчей и шесть забитых мячей за сборную Бразилии U20.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
Маркос Гильерме
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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Ростов – Локомотив
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Динамо – Кр. Советов
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