Кухарчук подписал контракт с «Торпедо»

Нападающий Илья Кухарчук подписал контракт с «Торпедо», сообщает официальный Telegram-канал московского клуба 12 января.

«Врываюсь в Telegram-канал уже моего клубюа. Всем болельщикам привет. Только что я подписал контракт. И уже завтра выдвигаюсь со своей командой на сборы в Турцию. До встречи на стадионе!» — сказал Кухарчук на видео, опубликованном в соцсетях «Торпедо».

Последним клубом 32-летнего российского футболиста были «Химки», за которые он выступал с 2019 года.

В текущем сезоне Кухарчук сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.