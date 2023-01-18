«Спартак» объявил о расторжении контракта с Мевлей

«Спартак» объявил о расторжении контракта с защитником Михой Мевлей, сообщает пресс-служба команды.

Сотрудничество было прервано по обоюдному согласию сторон.

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.