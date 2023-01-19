Полузащитник ЦСКА Бистрович расторг арендное соглашение с «Лечче» и перешел в голландскую «Фортуну»
Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, который первую часть сезона-2022/23 провел в итальянском «Лечче», продолжит карьеру в Нидерландах, сообщает сайт московского клуба.
Игрок договорился с итальянским клубом о досрочном прекращении арендного соглашения и перешел в «Фортуну» из Ситтарда, выступающую в эредивизии.
Там Бистрович будет выступать так же на правах аренды, соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.
В нынешнем сезоне Бистрович провел за «Лечче» 11 матче в серии А и 1 матч — в Кубке Италии.
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|Химки
|17
|3
|3
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|1
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
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|
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
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|1
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