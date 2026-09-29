Глушенков: «Если мы играем так, как можем, никто не конкурент «Зениту»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков объяснил, почему команда потеряла много очков на старте сезона РПЛ.

Сине-бело-голубые набрали 18 баллов за 9 матчей и занимают пятое место в чемпионате. Таблицу возглавляет «Краснодар» (21 очко).

«Осечки. С ЦСКА не повезло, в других играх что-то пошло не так с самого начала, где-то — со второго тайма. Это футбол, такое бывает, что тут сделаешь. Стало ли труднее со «Спартаком»? Нет. Это мы сами просто так играли. Сами себе привозим, а потом пытаемся вернуться в игру. Это больше наша игра, а не заслуга «Спартака», — приводит matchtv.ru слова Глушенкова.

Также он ответил на вопрос о том, кто является главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Мы сами. Если мы играем так, как можем, никто не может конкурировать с «Зенитом». Я надеюсь, что мы станем чемпионами», — добавил он.

В сезоне-2024/25 «Зенит» стал вторым в РПЛ, уступив в борьбе за чемпионство «Краснодару». В прошлом сезоне питерская команда выиграла чемпионат, а «быки» завоевали серебряные медали.

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