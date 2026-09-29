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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков: комментарий о конкурентах питерской команды

Глушенков: «Если мы играем так, как можем, никто не конкурент «Зениту»

Алина Савинова

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков объяснил, почему команда потеряла много очков на старте сезона РПЛ.

Сине-бело-голубые набрали 18 баллов за 9 матчей и занимают пятое место в чемпионате. Таблицу возглавляет «Краснодар» (21 очко).

«Осечки. С ЦСКА не повезло, в других играх что-то пошло не так с самого начала, где-то — со второго тайма. Это футбол, такое бывает, что тут сделаешь. Стало ли труднее со «Спартаком»? Нет. Это мы сами просто так играли. Сами себе привозим, а потом пытаемся вернуться в игру. Это больше наша игра, а не заслуга «Спартака», — приводит matchtv.ru слова Глушенкова.

Также он ответил на вопрос о том, кто является главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Мы сами. Если мы играем так, как можем, никто не может конкурировать с «Зенитом». Я надеюсь, что мы станем чемпионами», — добавил он.

В сезоне-2024/25 «Зенит» стал вторым в РПЛ, уступив в борьбе за чемпионство «Краснодару». В прошлом сезоне питерская команда выиграла чемпионат, а «быки» завоевали серебряные медали.

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Источник: matchtv.ru
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Зенит

 6
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Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
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Ахмат

 8 1 3
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