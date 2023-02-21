«Сочи» отдал молодого полузащитника в аренду «Родине»
Полузащитник «Сочи» Даниил Мартовой продолжит сезон в «Родине», сообщает пресс-служба клуба РПЛ.
19-летний игрок перейдет в московский клуб на правах годовой аренды.
В текущем сезоне Мартовой провел 3 матча за «Сочи» и отметился голевой передачей.
Источник: https://t.me/Sochipfc/9827
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