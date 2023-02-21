«Сочи» отдал молодого полузащитника в аренду «Родине»

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Полузащитник «Сочи» Даниил Мартовой продолжит сезон в «Родине», сообщает пресс-служба клуба РПЛ.

19-летний игрок перейдет в московский клуб на правах годовой аренды.

В текущем сезоне Мартовой провел 3 матча за «Сочи» и отметился голевой передачей.