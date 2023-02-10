Защитник «Локомотива» Мампасси ушел в аренду в «Антальяспор»

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси перешел в «Антальяспор». Соглашение платной аренды с правом выкупа будет действовать до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба железнодорожников.

«Желаем нашему футболисту успехов в новой команде и постоянной игровой практики», — говорится в сообщении московского клуба.

17 декабря 2021 года Мампасси стал игроком «Локомотива», подписав контракт на 5 лет. За команду он провел 21 матч, не отметившись результативными действиями. В этом сезоне 19-летний защитник участвовал в 7 играх чемпионата России и двух матчах Кубка России.