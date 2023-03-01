Полузащитник «Брагантино» Силвейра подписал контракт с «Сочи»

Полузащитник «Брагантино» Мигель Силвейра подписал контракт с «Сочи», сообщает пресс-служба российской команды.

19-летний бразилец будет выступать под номером 24.

За «Брагантино» он в общей сумме провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Бразильский хавбек выступал чемпионате Южной Америки среди юношей до 17 лет.

«Сочи» располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.