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Сегодня, 16:22

Полузащитник «Брагантино» Силвейра подписал контракт с «Сочи»

Виталий Косик
Корреспондент
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Мигель Силвейра.
Фото ФК «Сочи»

Полузащитник «Брагантино» Мигель Силвейра подписал контракт с «Сочи», сообщает пресс-служба российской команды.

19-летний бразилец будет выступать под номером 24.

За «Брагантино» он в общей сумме провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Бразильский хавбек выступал чемпионате Южной Америки среди юношей до 17 лет.

«Сочи» располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2022-2023/migel-silveyra-v-sochi-/
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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