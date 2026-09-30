Круговой о борьбе за золото в РПЛ: «Лучше быть теневым фаворитом, чем чтобы о нас из каждого утюга говорили»

Защитник сборной России и ЦСКА Данил Круговой в интервью «СЭ» ответил на вопрос о чемпионских амбициях команды в этом сезоне чемпионата России.

— Ты чувствуешь, что вы в тени борьбы за чемпионство?

— А мне так, кстати, больше нравится. Это топ. Лучше быть теневым фаворитом, чем чтобы о нас из каждого утюга говорили.

— Прошлой зимой вас как раз все превозносили...

— Ну вот, превознесли...Сейчас ничего никто не говорит — и слава богу. Мы уже договорились, что нужно обойтись без громких слов, просто выходить и делать свою работу. Молча, — сказал Круговой «СЭ».

ЦСКА после девятого тура занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками.

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