«Краснодар» объявил о назначении Ивича главным тренером

«Краснодар» на официальном сайте объявил о назначении Владимира Ивича на пост главного тренера команды.

Сербский специалист сменил Александра Сторожука на посту главного тренера «быков», подписав с клубом контракт сроком на два года.

Ассистентами Ивича в «Краснодаре» станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис будет тренером по работе с вратарями.

Ранее специалист тренировал «ПАОК», «Уотфорд» и «Маккаби», с которым дважды становился чемпионом Израиля.