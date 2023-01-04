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Сегодня, 12:15

«Краснодар» объявил о назначении Ивича главным тренером

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Владимир Ивич.
Фото Global Look Press

«Краснодар» на официальном сайте объявил о назначении Владимира Ивича на пост главного тренера команды.

Сербский специалист сменил Александра Сторожука на посту главного тренера «быков», подписав с клубом контракт сроком на два года.

Ассистентами Ивича в «Краснодаре» станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис будет тренером по работе с вратарями.

Ранее специалист тренировал «ПАОК», «Уотфорд» и «Маккаби», с которым дважды становился чемпионом Израиля.

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
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