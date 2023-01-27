«Химки» арендовали Кобесова из «Нижнего Новгорода»
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Давид Кобесов продолжит карьеру в «Химках», сообщается в Telegram-канале клуба из Нижнего Новгорода.
Аренда будет действовать до конца нынешнего сезона.
В сезоне-2022/23 23-летний россиянин провел за «Нижний Новгород» 4 матча и не отметился результативными действиями.
После 17 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Нижний Новгород» — на 12-м месте (19 очков).
Источник: https://t.me/fcnn52/5224
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|4.03
|14:00
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|
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|5.03
|14:00
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