«Ахмат» подписал полузащитника солигорского «Шахтера» Черняка

«Ахмат» подписал контракт с полузащитником солигорского «Шахтера» Ильей Черняком, сообщает пресс-служба грозненцев.

20-летний хавбек заключил соглашение до конца сезона с возможностью продления на три года. Черняк перешел на правах свободного агента.

В прошлом сезоне игрок провел за клуб 35 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.