«Ахмат» подписал полузащитника солигорского «Шахтера» Черняка
«Ахмат» подписал контракт с полузащитником солигорского «Шахтера» Ильей Черняком, сообщает пресс-служба грозненцев.
20-летний хавбек заключил соглашение до конца сезона с возможностью продления на три года. Черняк перешел на правах свободного агента.
В прошлом сезоне игрок провел за клуб 35 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.
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|17
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|29
|
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|
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|3
|3
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
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|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
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|
Сочи – ЦСКА
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|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
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Спартак
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|
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Краснодар
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|К
|Ж
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|3
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