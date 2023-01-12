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«Краснодар» отдал защитника Бородина в аренду в «Бейтар Иерусалим»

Руслан Минаев
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«Краснодар» объявил об уходе защитника Сергея Бородина в аренду до конца сезона в «Бейтар Иерусалим».

23-летний игрок является выпускником академии «быков». В этом сезоне на его счету 12 матчей за «Краснодар» в РПЛ и Кубке России — в них он забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

Источник: https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=143174
ФК Краснодар
Сергей Бородин
3
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
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