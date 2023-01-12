«Краснодар» отдал защитника Бородина в аренду в «Бейтар Иерусалим»

«Краснодар» объявил об уходе защитника Сергея Бородина в аренду до конца сезона в «Бейтар Иерусалим».

23-летний игрок является выпускником академии «быков». В этом сезоне на его счету 12 матчей за «Краснодар» в РПЛ и Кубке России — в них он забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.