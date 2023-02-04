Агент Голубовича подтвердил переход защитника «Олесунна» в «Химки»

Футбольный агент Милан Дудич подтвердил переход своего клиента, сербского защитника Петара Голубовича, из норвежского «Олесунна» в подмосковные «Химки».

«Петар подписал контракт с «Химками», — приводит слова Дудича Sport24.

В прошлом сезоне 28-летний Петар Голубович провел за «Олесунн» 26 матчей и забил 1 гол. Футболист перешел в «Химки» на бесплатной основе. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.