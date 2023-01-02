«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»

«Зенит» объявил о переходе защитника и капитана команды Деяна Ловрена в «Лион».

33-летний хорват вернулся в французский клуб, за который уже играл с января 2010 года по июль 2013 года. Футболист подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Сумма трансфера не уточняется. 1 января сообщалось, что «Зенит» получит от «Лиона» 2 миллиона евро за защитника.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года, на его счету 3 гола и 3 результативных передачи в 63 матчах за команду из Санкт-Петербурга. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.