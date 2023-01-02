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Сегодня, 14:00

«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Деян Ловрен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» объявил о переходе защитника и капитана команды Деяна Ловрена в «Лион».

33-летний хорват вернулся в французский клуб, за который уже играл с января 2010 года по июль 2013 года. Футболист подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Сумма трансфера не уточняется. 1 января сообщалось, что «Зенит» получит от «Лиона» 2 миллиона евро за защитника.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года, на его счету 3 гола и 3 результативных передачи в 63 матчах за команду из Санкт-Петербурга. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Деян Ловрен
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Лион
8
2
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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