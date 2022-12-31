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«Урал» выкупил нападающего Каштанова у «Родины»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Алексей Каштанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о выкупе нападающего Алексея Каштанова «Уралом».

«Данной зимой никаких переговоров с «Уралом» не было. Еще летом, когда составлялся договор платной аренды с выкупом, были обговорены все сценарии. В итоге "Урал" воспользовался опцией выкупа, о чем предупредил нас заранее. Сумма выкупа? Она наш клуб полностью устроила, особенно учитывая то, что Лешу два года назад мы нашли в КФК и у него не было профессионального статуса. «Родина» помимо прямых поступлений от «Урала» сейчас может рассчитывать на хорошие бонусы в случае перехода Каштанова в третий клуб в будущем.

Когда летом отдавали Алексея в аренду, ориентировались не только на потенциальную выгоду, но и на интересы самого футболиста. Мы всегда думаем о своих игроках, и если им предоставляется уникальный шанс, мы должны дать возможность им воспользоваться. Каштанов ведь заиграл в РПЛ, минуя ФНЛ.

Когда Леша уходил в "Урал", мы с ним обсуждали его перспективы и установили цель в 10 голов в дебютный сезон в РПЛ. Он на правильном пути и стремительно движется к этой отметке. Желаю ему и «Уралу» дальнейшего роста, а нашему клубу новых трансферных удач», — сказал Зинин «СЭ».

Каштанов перешел в «Урал» из «Родины» на правах аренды летом 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 16 матчах РПЛ, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

РПЛ
ФК Родина
ФК Урал
Алексей Каштанов
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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