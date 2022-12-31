«Урал» выкупил нападающего Каштанова у «Родины»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о выкупе нападающего Алексея Каштанова «Уралом».

«Данной зимой никаких переговоров с «Уралом» не было. Еще летом, когда составлялся договор платной аренды с выкупом, были обговорены все сценарии. В итоге "Урал" воспользовался опцией выкупа, о чем предупредил нас заранее. Сумма выкупа? Она наш клуб полностью устроила, особенно учитывая то, что Лешу два года назад мы нашли в КФК и у него не было профессионального статуса. «Родина» помимо прямых поступлений от «Урала» сейчас может рассчитывать на хорошие бонусы в случае перехода Каштанова в третий клуб в будущем.

Когда летом отдавали Алексея в аренду, ориентировались не только на потенциальную выгоду, но и на интересы самого футболиста. Мы всегда думаем о своих игроках, и если им предоставляется уникальный шанс, мы должны дать возможность им воспользоваться. Каштанов ведь заиграл в РПЛ, минуя ФНЛ.

Когда Леша уходил в "Урал", мы с ним обсуждали его перспективы и установили цель в 10 голов в дебютный сезон в РПЛ. Он на правильном пути и стремительно движется к этой отметке. Желаю ему и «Уралу» дальнейшего роста, а нашему клубу новых трансферных удач», — сказал Зинин «СЭ».

Каштанов перешел в «Урал» из «Родины» на правах аренды летом 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 16 матчах РПЛ, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.