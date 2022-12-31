«Урал» выкупил нападающего Каштанова у «Родины»
Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о выкупе нападающего Алексея Каштанова «Уралом».
«Данной зимой никаких переговоров с «Уралом» не было. Еще летом, когда составлялся договор платной аренды с выкупом, были обговорены все сценарии. В итоге "Урал" воспользовался опцией выкупа, о чем предупредил нас заранее. Сумма выкупа? Она наш клуб полностью устроила, особенно учитывая то, что Лешу два года назад мы нашли в КФК и у него не было профессионального статуса. «Родина» помимо прямых поступлений от «Урала» сейчас может рассчитывать на хорошие бонусы в случае перехода Каштанова в третий клуб в будущем.
Когда летом отдавали Алексея в аренду, ориентировались не только на потенциальную выгоду, но и на интересы самого футболиста. Мы всегда думаем о своих игроках, и если им предоставляется уникальный шанс, мы должны дать возможность им воспользоваться. Каштанов ведь заиграл в РПЛ, минуя ФНЛ.
Когда Леша уходил в "Урал", мы с ним обсуждали его перспективы и установили цель в 10 голов в дебютный сезон в РПЛ. Он на правильном пути и стремительно движется к этой отметке. Желаю ему и «Уралу» дальнейшего роста, а нашему клубу новых трансферных удач», — сказал Зинин «СЭ».
Каштанов перешел в «Урал» из «Родины» на правах аренды летом 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 16 матчах РПЛ, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
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|29
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|7
|4
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|25
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9
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|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
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|5
|5
|7
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12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
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|19
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13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
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14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
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15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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16
|Торпедо
|17
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|3
|13
|7-30
|6
|3.03
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Зенит – Н. Новгород
|- : -
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Спартак – Урал
|- : -
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Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
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Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
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Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
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Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
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Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
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Факел – Химки
|- : -
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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Факел
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