«Торпедо» объявило об уходе Смольникова

«Торпедо» объявило об уходе из команды защитника Игоря Смольникова, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В этом сезоне 34-летний Смольников провел за «Торпедо» 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

После 17 туров «Торпедо» занимает 16-е место в таблице РПЛ, имея 6 очков в активе.