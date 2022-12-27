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Сегодня, 13:23

«Торпедо» объявило об уходе Смольникова

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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«Торпедо» объявило об уходе из команды защитника Игоря Смольникова, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В этом сезоне 34-летний Смольников провел за «Торпедо» 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

После 17 туров «Торпедо» занимает 16-е место в таблице РПЛ, имея 6 очков в активе.

Игорь Смольников
ФК Торпедо (Москва)
3
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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Филипе Силва Малком

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Краснодар

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