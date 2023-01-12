«Ростов» заключил профессиональный контракт с 16-летним нападающим
16-летний нападающий Георгий Суанов подписал первый профессиональный контракт с «Ростовом», сообщает пресс-служба клуба.
Юный форвард перешел в академию «Ростова» в 2019 году, в команду 2006 г. р.
Георгий Суанов стал одним из лучших бомбардиров текущего первенства ЮФЛ-2. В первой части сезона- 2022/2023 на счету форварда 12 голов и две голевые передачи.
Источник: https://fc-rostov.ru/ru/news/2374
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