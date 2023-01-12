«Ростов» заключил профессиональный контракт с 16-летним нападающим

16-летний нападающий Георгий Суанов подписал первый профессиональный контракт с «Ростовом», сообщает пресс-служба клуба.

Юный форвард перешел в академию «Ростова» в 2019 году, в команду 2006 г. р.

Георгий Суанов стал одним из лучших бомбардиров текущего первенства ЮФЛ-2. В первой части сезона- 2022/2023 на счету форварда 12 голов и две голевые передачи.