Быстров предостерег Абаскаля от искусственного внедрения новичка Тавареша в состав «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» высказался об игровом времени новичка красно-белых, защитника Томаша Тавареша.

«Если Абаскаль просто поставит Тавареша в состав и уберет, например, Хлусевича, который заслужил место в стартовом составе. Я не видел, чтобы он кому-то проигрывал конкуренцию. То начнутся недовольства. Поэтому ему нельзя это делать. Если реально он выиграет конкуренцию, тогда делается замена. Если нет — то пусть играет, кто сильнее. Необязательно искусственно ставить новичка в состав. Мы много раз видели, когда команда берет человека и через неделю он в составе. Для меня это непонятно. Все равно со временем те, кого искусственно внедряют в состав, потом идут отдыхать», — сказал Быстров «СЭ».

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер португальца Томаша Тавареша, контракт с которым подписан до 2026 с опцией продления на год.