«Оренбург» заключил соглашение с аргентинским защитником Пересом
«Оренбург» подписал контракт с защитником «Лануса» Матиасом Пересом, сообщает официальный Telegram-канал клуба.
Как сообщал «СЭ», контракт 23-летнего аргентинца с «Оренбургом» рассчитан до 2026 года.
Перес является воспитанником «Лануса». В нынешнем сезоне он провел за аргентинскую команду 45 матчей и забил 3 гола.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.
После 17 туров РПЛ «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.
Источник: https://t.me/fcorenburg/1805
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