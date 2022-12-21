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Сегодня, 15:13

«Оренбург» заключил соглашение с аргентинским защитником Пересом

Алина Савинова
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«Оренбург» подписал контракт с защитником «Лануса» Матиасом Пересом, сообщает официальный Telegram-канал клуба.

Как сообщал «СЭ», контракт 23-летнего аргентинца с «Оренбургом» рассчитан до 2026 года.

Перес является воспитанником «Лануса». В нынешнем сезоне он провел за аргентинскую команду 45 матчей и забил 3 гола.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

После 17 туров РПЛ «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.

Источник: https://t.me/fcorenburg/1805
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