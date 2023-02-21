«Крылья Советов» объявили о переходе Зуева
«Крылья Советов» объявили о переходе полузащитника Александра Зуева.
26-летний хавбек подписал контракт до конца этого сезона. Зуев перешел в самарский клуб на правах свободного агента.
В этом сезоне он выступал в составе «Химок» и провел за клуб 16 матчей во всех турнирах.
Ранее Зуев уже играл за «Крылья» в сезоне-2016/17. В 11 матчах за клуб он отдал 2 результативные передачи.
Источник: https://pfcks.ru/news/novosti_1696.html
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|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
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|
Зенит – Пари НН
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|4.03
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|- : -
|4.03
|19:30
|
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|5.03
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|5.03
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Квинси Промес
Спартак
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Филипе Силва Малком
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Спартак
|7
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