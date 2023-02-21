«Крылья Советов» объявили о переходе Зуева

«Крылья Советов» объявили о переходе полузащитника Александра Зуева.

26-летний хавбек подписал контракт до конца этого сезона. Зуев перешел в самарский клуб на правах свободного агента.

В этом сезоне он выступал в составе «Химок» и провел за клуб 16 матчей во всех турнирах.

Ранее Зуев уже играл за «Крылья» в сезоне-2016/17. В 11 матчах за клуб он отдал 2 результативные передачи.