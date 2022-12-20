Едвай перешел из «Локомотива» в «Аль-Айн» на правах платной аренды с возможностью выкупа
Защитник «Локомотива» Тин Едвай на правах аренды перейдет в футбольный клуб «Аль-Айн», представляющий Объединенные Арабские Эмираты, сообщает сайт клуба.
Аренда платная, с правом выкупа, и рассчитана до 30 июня 2023 года.
«Желаем нашему футболисту хорошего выступления в новой команде и обойтись без травм», — говорится в заявлении клуба.
В текущем сезоне РПЛ 27-летний хорватский игрок провел 14 матчей, получив 3 желтые карточки.
Источник: https://www.fclm.ru/news/n/jedvaj-loan/
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