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Сегодня, 21:17

Едвай перешел из «Локомотива» в «Аль-Айн» на правах платной аренды с возможностью выкупа

Иван Шитик
Корреспондент
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Тин Едвай.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай на правах аренды перейдет в футбольный клуб «Аль-Айн», представляющий Объединенные Арабские Эмираты, сообщает сайт клуба.

Аренда платная, с правом выкупа, и рассчитана до 30 июня 2023 года.

«Желаем нашему футболисту хорошего выступления в новой команде и обойтись без травм», — говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне РПЛ 27-летний хорватский игрок провел 14 матчей, получив 3 желтые карточки.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/jedvaj-loan/
Тин Едвай
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Александр Соболев

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 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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