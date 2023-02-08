«Локомотив» объявил о подписании Дзюбы и Смольникова

«Локомотив» объявил о подписании контрактов с Артемом Дзюбой и Игорем Смольниковым.

Игроков представили видеороликом, в котором форвард сидит за рулем такси и подвозит защитника на стадион железнодорожников.

Игроки подписали соглашения до конца сезона-2022/23.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

34-летний Смольников ушел из «Торпедо» в конце декабря 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.