Борис Ротенберг назначен директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива»

Борис Ротенберг назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива», сообщается на официальном сайте железнодорожников.

«Борис Борисович будет отвечать за реализацию единой системы подготовки молодых футболистов. Она затрагивает всю клубную вертикаль «Локомотива», в которую входят команды всех возрастов железнодорожников. Основная задача — подготовка игроков, которые будут максимально соответствовать требованиям главной команды», — говорится в заявлении.

Борис Ротенберг-младший завершил карьеру в «Локо» в июле 2022 года. Он играл за железнодорожников с августа 2016 года, однако с середины сезона-2019/20 не выходил на поле из-за тяжелой травмы колена.

В составе «Локомотива» Ротенберг выигрывал чемпионат России, трижды становился обладателем Кубка, а также выигрывал Суперкубок страны.