Агент: «Переход Раконьяца в «Црвену Звезду» завершен, «Локомотив» может получить больше 5 млн евро»

Футбольный агент Игор Глушевич, который представляет интересы экс-нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, подтвердил, что его клиент перешел в «Црвену Звезду».

«Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа. До 30 июня бесплатная аренда. «Локомотив» может получить больше пяти миллионов евро — речь о трансферной стоимости и проценте от последующей продажи», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

За «Локомотив» Раконьяц сыграл 15 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.