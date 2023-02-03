Агент: «Переход Раконьяца в «Црвену Звезду» завершен, «Локомотив» может получить больше 5 млн евро»
Футбольный агент Игор Глушевич, который представляет интересы экс-нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, подтвердил, что его клиент перешел в «Црвену Звезду».
«Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа. До 30 июня бесплатная аренда. «Локомотив» может получить больше пяти миллионов евро — речь о трансферной стоимости и проценте от последующей продажи», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».
За «Локомотив» Раконьяц сыграл 15 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.
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|
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|
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|
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|
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|19
|
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|1
|10
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|13
|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|17
|3
|3
|11
|16-36
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16
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|1
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|13
|7-30
|6
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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|Г
|
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
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