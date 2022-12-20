«Торпедо» объявило о переходе Журавлева из «Ахмата»
Защитник «Ахмата» Юрий Журавлев перешел в «Торпедо», сообщается в Telegram-канале московского клуба.
Вчера, 19 декабря, 26-летний футболист успешно прошел медосмотр и заключил долгосрочный контракт с командой.
В текущем розыгрыше Журавлев участвовал в 17 матчах за «Ахмат», в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
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|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
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Спартак
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Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
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|К
|Ж
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|1
|3
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|
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Факел
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Торпедо М
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|1
|2
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