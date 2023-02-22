«Химки» арендовали у «Крыльев Советов» полузащитника Хубулова

Полузащитник Владимир Хубулов перешел в «Химки» из «Крыльев Советов» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба клуба, красно-черные арендовали 21-летнего игрока до конца сезона.

В текущем сезоне Хубулов сыграл за «Крылья Советов» 17 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за 17 туров.