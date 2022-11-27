Бердыев — в «Сочи». Тренер больше не волшебник или южане вернутся на вершину?
Курбан Бердыев возвращается. В «Сочи» еще не объявляли имя нового главного тренера, но многие инсайдеры вслед за Тимуром Гурцкая и Иваном Карповым подтверждают: им станет туркменский специалист, который дважды привел «Рубин» к чемпионству.
Это, конечно, информационная бомба. Все-таки в РПЛ в этом случае возвращается топ-тренер. Выигрывавший два золота со скромным «Рубином» и серебро с еще более скромным «Ростовом». Пошумевший с обоими клубами в Лиге чемпионов, где были одержаны победы над «Барселоной» и «Баварией».
Эти успехи создали Бердыеву репутацию волшебника, который может прыгнуть выше головы даже со средним подбором исполнителей. Многие задавались вопросом: что бы было, если бы Курбан Бекиевич получил мощный состав?
Однако работы в российском топ-клубе тренер так и не дождался. Ближе всего он был к «Спартаку» в 2016 году, стороны уже ударили по рукам на переговорах в Монако, однако в итоге Бердыев отказал красно-белым. О чем почти сразу пожалел и за что извинился перед Леонидом Федуном.
Слухи потом не раз отправляли Курбана Бекиевича в разные московские команды, а также в сборную России, но там было больше вбросов инсайдеров, чем реальных переговоров. Создавалось ощущение, что специалиста очень настойчиво лоббировали, и это порой вызывало только раздражение. В частности, по моей информации, когда многие источники писали, что Бердыев возглавит «Динамо», его кандидатура даже не обсуждалась.
Для московских клубов Бердыев всегда хотел слишком много власти — замкнуть на себе всю селекционную деятельность (что не устроит ни одного спортивного директора), пригласить свой штат, причем речь не только о тренерах, но и о массажистах, враче, пресс-атташе и даже работниках офиса. Топ-клубы выстроены немного иначе, на такие условия в итоге никто не пошел.
Да и репутацию мага и волшебника во время последнего захода в «Рубин» специалист тоже немного подпортил. Насколько знаю, отношения между тренером и коллективом охладели, когда он попросил футболистов пойти на сокращения в зарплате для выживания клуба, а свой контракт при этом пересматривать вежливо отказался. Хотя он, по сообщениям, составлял весомые 3 миллиона евро в год.
После этого Бердыев не снискал славы в «Кайрате», где фан-клуб выпустил заявление с просьбой перейти на атакующий футбол или подать в отставку. А в Иране его «Трактор» сейчас идет на седьмом месте.
Никакой магии. Никаких чудес.
Есть ощущение, что Бердыев к своим 70 годам утратил хватку. Но, возможно, это впечатление ошибочное. И в «Сочи» тренер тряхнет стариной. Семин, например, именно в этом возрасте вернул «Локомотиву» чемпионство. А у Бердыева под рукой будут его старые знакомые — Джанаев, Нобоа, Цаллагов.
В любом случае за «Сочи» станет следить гораздо интереснее.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
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4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
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5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
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6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
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Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2